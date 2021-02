A Milano l’addio a Valeria e Fabrizio Aiuti per la bimba, tante donazioni

Si terranno mercoledì mattina alle 11 nella Basilica di Sant’Agostino a Milano, i funerali della giovane coppia milanese tragicamente scomparsa domenica mentre con la loro figlia di 5 anni e una coppia di amici percorrevano un sentiero tra il Passo della Presolana e il Vareno. Fabrizio Martino Marchi, 40enne e la moglie Valeria Coletta, 35 anni, sono scivolati sul ghiaccio in un canalone per circa 400 metri, davanti agli occhi della figlia e degli amici che con loro stavano percorrendo il sentiero. Per sostenere la famiglia della coppia, e aiutare a costruire un futuro per la piccola Martina, gli amici di Valeria e Fabrizio hanno lanciato una raccolta fondi so gofundme.com «Regaliamo a Martina un futuro». La risposta si è manifestata rapidamente: in poco più di 24 ore sono state oltre 4.700 le donazioni per un totale di oltre 190mila euro. E le offerte proseguono.