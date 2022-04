Acquisto solidale e responsabile: il Gasalingo prova a tracciare la via

La sua attività ruota intorno a tre principi: solidarietà, ecologia ed economia . Da applicare, fondendole armoniosamente, a una forma di consumo responsabile. Una modalità che non strizza l’occhio alla grande distribuzione ma ai piccoli produttori del territorio, alle specificità locali e all’aspetto sociale. Il gruppo «Il Gasalingo»di Almè non si limita a vivere questa dimensione solidale ma cerca costantamente di promuoverla. A fare da Cicerone per la sua filosofia di fondo così come per le sue iniziative è il suo referente storico, Claudio Gianola .