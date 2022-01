Addio ad Alberto Fantoni, centenario di Villa d’Ogna: fu premiato da Mattarella

Nel 1943 a Trieste fu catturato e deportato in Germania, liberato nel maggio 1945. Lascia i figli Bruno e Giulio. Il sindaco: «Punto di riferimento per tutta la comunità». Nel 2020 aveva ricevuto la Medaglia d’onore dal Presidente della Repubblica.

Alberto Fantoni, centenario di Villa d’Ogna, è spirato nella sua casa di via Madre Teresa di Calcutta affettuosamente assistito dai figli Bruno e Giulio e dai rispettivi famigliari. Con Alberto se ne va una figura storica per tutta la cittadinanza di Villa d’Ogna. «Alberto – afferma la sindaca Angela Bellini – per quella che è stata la sua vita è sempre stato per tutta la nostra comunità un punto esemplare di riferimento, in un certo senso ha rappresentato, per il nostro paese, la storia di questi ultimi cento anni. A nome del Consiglio comunale e di tutta la popolazione esprimo le più affettuose e cristiane condoglianze ai familiari, tra i quali il figlio Bruno, che è consigliere delegato al Bilancio della nostra Amministrazione».

Alberto Fantoni era nato il 7 agosto del 1921 a Villa d’Ogna. Militare del 24° Battaglione di fanteria, ha combattuto sul fronte jugoslavo. Era l’8 settembre del 1943 quando, nelle vicinanze di Trieste, con diversi suoi compagni d’arme fu catturato e fatto prigioniero dalle truppe tedesche. Persona molto riservata, non ha quasi mai voluto parlare del periodo trascorso in Germania come prigioniero.