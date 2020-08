Addio Bertocchi, il cartografo «prestato» alla cronaca

Quando arrivava in redazione nell’ufficio della Provincia, si distingueva per due evidenti modalità: la cortesia del comportamento nel rapporto con i colleghi e la qualità della notizia che si accingeva a comunicare. La cortesia non era formale, era parte della sua personalità, di uomo mite, corretto, soprattutto raffinato nel relazionarsi, un gusto che scaturiva dalla sua stessa professione: il cartografo. Di assoluta eccellenza, un mestiere raro che lo rendeva protagonista nella Bergamo di quei tempi. Parlo degli anni fra i ’60 e gli ’80 del secolo scorso quando Attilio Bertocchi - del quale faccio qui memoria essendo deceduto a 93 anni, tumulato ieri dopo il funerale nella parrocchiale di Nembro - era anche il corrispondente de L’Eco di Bergamo dalla zona di Nembro (e della bassa Valle Seriana) e si collegava regolarmente con il sottoscritto, caposervizio della Provincia, per preparare servizi adeguati.