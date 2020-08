Albano, il 17enne stabile Ora il tampone è negativo

Rimangono gravi ma stabili le condizioni del diciassettenne di Albano. Il giovane è ricoverato nel reparto di terapia intensiva Covid del Policlinico di Milano. Sono state effettuate nuove analisi e ora è risultato negativo al Covid. «Le sue condizioni sono stabili – spiega il padre – e non ci sono particolari miglioramenti. Secondo i medici il decorso è nella norma». «Hanno rifatto le analisi a Milano – continua il papà del diciassettenne – è non è più presente il coronavirus». Venerdì mattina erano arrivati anche i risultati del tamponi effettuati ai 23 contatti stretti del ragazzo e anche loro sono risultati tutti negativi. I test erano stati effettuati giovedì dal Dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria di Ats Bergamo che ha individuato tutte le persone entrate in contatto recentemente con il diciassettenne.

Così è stata esclusa la presenza di un possibile focolaio ad Albano. Sono ore particolarmente delicate e di grande apprensione per la famiglia che comprensibilmente ha poca voglia di parlare. «Sono colpito dalla vicinanza di tante persone e ringrazio tutti i medici. Ora tutti insieme si prega e si spera», aveva dichiarato venerdì al nostro giornale il padre del ragazzo che, insieme alla moglie e l’altro figlio di 18 anni, è ancora in quarantena nella sua abitazione di Albano Sant’Alessandro in attesa di effettuare il secondo tampone, previsto per il 28 agosto.