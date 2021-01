Albino, villaggio Honegger dimenticato «Un dovere salvarlo»

Come quattro anni fa. Il tempo si è fermato ma non il degrado, al Villaggio Honegger di Albino. Era il novembre 2016 – pochi mesi dopo la prima asta dell’intero comparto del Cotonificio – quando il «caso Villaggio operaio» aprì un dibattito che, oggi, pare riannodarsi da dove l’avevamo lasciato, semplicemente perché, da allora, non è successo niente.

Stesso stato di abbandono, balconate, persiane e muri pericolanti, la parete di un appartamento annerita da un principio d’incendio. E, nell’area esterna, due frigoriferi abbandonati spiccano nel grigiore della zona. «Il Villaggio Honegger di Albino non può finire così! Che fare?»: è la domanda lanciata in questi giorni sui social da Silvio Calvi, un Sos documentato dalla dozzina di fotografie postate dall’ex presidente del Cai di Bergamo, nato e cresciuto ad Albino.