«All’esame fatti solo 5 errori» Così guidava senza la patente

«L’esame per la patente? Certo che l’ho dato: e ho fatto soltanto cinque errori». Questa la singolare giustificazione di un senegalese pizzicato dalla polizia locale di Ponte San Pietro alla guida del suo ciclomotore senza aver mai conseguito la patente e pure senza assicurazione e revisione . Per questo l’immigrato – regolare in Italia e residente a Ponte San Pietro – è stato sanzionato con ben 6.151 euro di multa e il motorino, di sua proprietà, gli è stato posto sotto sequestro. L’uomo è stato fermato in via Briolo: ora il motociclo resterà sottoposto a fermo per 60 giorni.