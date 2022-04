Alpini, a maggio l’adunata a Rimini e San Marino. «Ribadiremo i valori di solidarietà e difesa della pace»

Le penne nere si apprestano a vivere la 93esima Adunata Nazionale che si terrà a Rimini-San Marino, rimandata per due anni a causa della pandemia. Un’adunata della rinascita e della ripartenza. « Questi due anni – ha detto il presidente nazionale Ana Sebastiano Favero, nella conferenza stampa di presentazione che si è tenuta a Bologna giovedì 21 aprile – hanno aumentato l’attesa di ritrovarci, di stare insieme, in un territorio, quello della Romagna che esprime accoglienza e disponibilità, le stesse qualità degli alpini . Questo incontro farà bene a tutti noi, e all’Italia per ribadire quei valori di solidarietà, appartenenza, difesa della pace».