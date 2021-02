Alzano, punto nascita chiuso da 11 mesi «Uno stato temporaneo, ma riaprirà»

Dopo oltre 11 mesi dalla chiusura avvenuta in piena emergenza pandemica - era il 25 febbraio dello scorso anno - è ancora chiuso il punto nascita dell’ospedale «Pesenti-Fenaroli» di Alzano Lombardo, punto di riferimento per gli abitanti delle Valli Seriana e di Scalve (e non solo), soprattutto dopo la chiusura del punto nascita di Piario. Per Alzano «si tratta di una chiusura temporanea», ribadisce l’Asst Bergamo Est, che allontana nuovamente le voci di una chiusura definitiva; peraltro quello seriano non è l’unico punto nascita in Lombardia chiuso temporaneamente in periodo di emergenza.

Dal 25 febbraio scorso i servizi di sala parto e pronto soccorso ostetrico sono stati sospesi momentaneamente e trasferiti insieme allo staff di Alzano all’ospedale Bolognini di Seriate, che attualmente è l’unico punto nascita operativo dell’azienda. «Nei nostri presidi ospedalieri sono purtroppo ancora presenti, seppur con numeri contenuti, pazienti affetti da Covid-19 - spiega in una nota l’Asst Bergamo Est che ieri ha riaperto l’area Covid free di Piario dopo alcuni giorni di chiusura a seguito dell’accertamento di una positività, martedì 26 gennaio -. Rimane attiva nei diversi presidi gestiti dall’Asst Bergamo Est (Seriate, Alzano, Lovere, Piario, Gazzaniga) l’organizzazione per aree differenziate (area per pazienti Covid positivi, aree grigie, Covid free) che condiziona in modo significativo l’intera attività ordinaria. È evidente che anche i percorsi ospedalieri risentono fortemente dell’organizzazione straordinaria venutasi a creare; l’imperativo è la messa in sicurezza dei pazienti stessi e l’attuale situazione epidemiologica non ci consente ancora un ritorno alla normalità.