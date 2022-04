Ambientalisti contro nuova seggiovia ai Piani di Bobbio: area da proteggere. La replica: demanio sciabile, impianto autorizzato

«La nuova seggiovia è stata progettata in area sciabile, per tale ragione è possibile la sostituzione e la realizzazione di nuovi impianti». Così Giovanni Battaia, sindaco di Barzio (Lecco), Comune competente per territorio, risponde alle associazioni ambientaliste che recentemente avevano inviato una diffida allo stesso ente contro la costruzione della nuova seggiovia Ongania.