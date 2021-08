Ancora temporali al Nord e poi la settimana più calda dell’estate

Porterà con sé masse d’aria roventi dal Nord Africa verso il Mediterraneo centrale e l’Italia, determinando oltre a condizioni di tempo stabile su quasi tutte le regioni anche un ulteriore incremento delle temperature. A differenza delle precedenti ondate di calore, questa volta l’anticiclone africano non si limiterà ad abbracciare solo il Centro-Sud, ma gradualmente anche il Nord Italia vedrà le temperature aumentare in misura abbastanza evidente nel corso della nuova settimana, seppur meno intensamente che sul resto dello Stivale .



Ecco come dovrebbe essere la prossima settimana secondo le previsioni di 3BMeteo.com:

LUNEDÌ.

Ancora un po’ di variabilità sulle zone alpine con possibilità di qualche rovescio o breve temporale diurno sui settori centro-orientali, fin sulla fascia prealpina e localmente su quella pedemontana lombarda ma in esaurimento in serata. Sul resto d’Italia in prevalenza soleggiato con cieli offuscati da velature e sottili stratificazioni alte, specie al Centro-Sud. Temperature in ulteriore lieve aumento su tutta Italia con punte di 42°C sul Materano e sulle zone interne della Sicilia ionica.

TENDENZA FINO A METÀ SETTIMANA.

Persiste una lieve variabilità sulle aree alpine e prealpine centro-orientali con possibilità di qualche rovescio o breve temporale diurno, tempo stabile sul resto d’Italia anche se con sole a tratti offuscati da velature e stratificazioni alte. Caldo in ulteriore aumento su tutta Italia e locali punte di 44°C sulle zone interne delle isole maggiori.