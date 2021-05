Anziani fragili, in montagna i vaccini arrivano con l’équipe Carisma

La spedizione partirà giovedì mattina di buon’ora, a bordo di un camper messo a disposizione dall’Ats. Destinazione, alcuni piccoli centri dell’Alta Valle Seriana e della Val di Scalve. Ci sono da vaccinare a domicilio una trentina di anziani fragili che aspettano il vaccino da settimane, ma che sono rimasti esclusi fino ad ora perché i medici di famiglia di quelle zone (che peraltro soffrono da tempo di una carenza di medici di base già in condizioni normali) non hanno aderito alla campagna di vaccinazione a domicilio, che ha preso il via in provincia di Bergamo da circa un mese. A compiere la missione sarà un’équipe di quattro medici e altrettanti infermieri della Fondazione Carisma di Bergamo; non proprio uno spostamento agevole per il personale sanitario abituato a operare in città e nei Comuni dell’hinterland. «Ma questo è il momento di rimboccarsi le maniche e non ce la siamo sentita di rimanere fuori».