Neve e disagi, appello di 54 sindaci «Basta blackout, servono interventi»

Il 28 dicembre, giorno dell’ultima grande nevicata, in provincia di Bergamo almeno 20 mila persone sono rimaste al buio, senza corrente elettrica e senza la possibilità di far funzionare neppure gli impianti di riscaldamento. Computer e televisori spenti, cene a lume di candela, ma con poco romanticismo e molto nervosismo. A Scanzorosciate un episodio analogo era già accaduto a fine 2019 e il sindaco Davide Casati allora aveva preso carta e penna per sollecitare un intervento risolutivo da parte di E-Distribuzione (la società del gruppo Enel che si occupa della manutenzione delle linee di trasmissione) e Arera (l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente). «Visto che queste due società finora non hanno risposto – sottolinea lo stesso Casati – questa volta ho deciso di scrivere una lettera al Prefetto di Bergamo, Enrico Ricci, per chiedere un incontro durante il quale esporgli le problematiche riscontrate la scorsa settimana, quando la neve ha messo in crisi le linee elettriche del mio comune e di molte altre realtà della nostra provincia».