Arriva un caldo anomalo mai visto: fino a 12 gradi in più della media

Si profila una situazione termica davvero singolare per la stagione in corso, con le temperature che raggiungeranno valori record su gran parte della Penisola. La carta barica alla superficie di 500hPa (circa 5.500 metri di quota) evidenzia in modo eloquente una figura che abbraccia buona parte del Vecchio Continente; la si può notare in coloritura gialla nella carta qui riportata, con il massimo di pressione previsto per la mezzanotte di ben 5.881 hPa.

Si tratta di una massa d’aria di origine sub tropicale, con derivazione anche continentale, cioè in parte proveniente dalla terraferma; trasporta aria molto mite in quota che, tra venerdì 31 dicembre e lunedì 3 gennaio, stazionerà pure sulla nostra provincia. Prima di entrare nel dettaglio termico alle varie quote, cerchiamo di capire il motivo di tale presenza, senza dubbio rara alle nostre latitudini in inverno.