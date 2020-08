Assumete residenti per lavori in paese? A San Pellegrino li paga il Comune

Manutenzioni di sentieri, parchi e tinteggiature per 130 mila euro affidati a imprese che useranno personale locale in difficoltà economica.

Un aiuto alle imprese e ai cittadini in difficoltà dopo il lockdown. Il Comune di San Pellegrino ha pubblicato un avviso per cercare ditte, locali e non, disposte a lavori di piccola manutenzione sul patrimonio comunale, sentieri, parchi pubblici, posa di barriere e tinteggiature. A disposizione il municipio ha messo 130 mila euro, budget che per potrebbe aumentare anche in base alla richieste. «L’idea è di sostenere imprese e cittadini in difficoltà - spiega il sindaco Vittorio Milesi - ma non con un puro assistenzialismo. In paese ci sono piccoli lavori da fare, di manutenzione: un’opportunità, quindi, per le ditte locali».

Potranno aderire ditte di San Pellegrino o esterne, purché si impegnino ad assumere cittadini di San Pellegrino disoccupati o in stato di disagio economico-sociale, in accordo con i servizi sociali comunali. Gli operatori interessati (il massimo che potrà essere erogato per ogni soggetto sarà di 20 mila euro) dovranno presentare manifestazione di interesse entro il prossimo 20 agosto.