«Atteggiamento collaborativo» Berera e Cattaneo scarcerati

Il gip Ilaria Sanesi ha accolto l’istanza presentata dalla difesa e la richiesta del pm: divieto di dimora in Bergamasca per i due ex sindaci e per l’imprenditore bresciano Lima.

Il gip ha deciso: liberi, o meglio scarcerati. Da ieri gli ex sindaci di Foppolo e Valleve Giuseppe Berera e Santo Cattaneo hanno lasciato la cella di via Gleno. L’imprenditore bresciano Sergio Lima ha lasciato gli arresti domiciliari così come l’imprenditore bergamasco Giancarlo Montini che dei quattro destinatari dell’ordinanza firmata dal gip Ilaria Sanesi è l’unico libero a tutti gli effetti. Nessun obbligo per lui, nessun divieto. Per gli altri tre, Berera, Cattaneo e Lima, la restituzione della «libertà» disposta dal giudice è vincolata a una condizione: il divieto di dimora in provincia di Bergamo. Che nel caso di Berera e Cattaneo sostituisce come misura affievolita il carcere confermato dal pronunciamento della Cassazione, dieci giorni fa; nel caso di Lima sostituisce come misura affievolita i domiciliari confermati dalla stessa Cassazione.