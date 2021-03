Azzano, prende fuoco un generatore Salta corrente in un terzo del paese - Foto

Il rogo è divampato intorno alle 20,45 di sabato 13 marzo ad Azzano San Paolo, in via per Stezzano: blackout temporaneo. Sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Dalmine, una squadra dalla centrale di Bergamo e i volontari di Treviglio, che hanno spento le fiamme. Sul posto anche i tecnici dell’Enel.

Un terzo degli abitanti di Azzano San Paolo e alcuni residenti di Stezzano sono rimasti per qualche tempo senza energia elettrica, nella serata di sabato 13 marzo, a causa di un incendio che ha interessato un generatore di corrente. Il rogo, per cause in corso d’accertamento, è divampato intorno alle 20,45 ad Azzano San Paolo, in via per Stezzano. Le fiamme hanno interessato l’impianto di una società che produce energia, in particolare un cogeneratore alimentato da grasso animale, che tramite un motore endotermico produce energia elettrica da immettere sulla rete principale del paese.