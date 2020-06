Bergamo e dehors, ci sono 7 richieste Borgo Santa Caterina, aperto il confronto

Sei spazi, sette richieste. Si è chiuso ieri il bando di Palazzo Frizzoni per gli spazi di somministrazione all’aperto di quest’estate, versione rivisitata di alcuni dei principali «estivi» della città e di alcune novità proposte ad hoc (parco della Crotta, piazza Vecchia nella zona ex ristorante del Colleoni, parco Goisis, Trucca, parco di Campagnola). Il Protocollo quest’oggi trasmetterà le sette domande all’Ufficio Commercio del Comune, che già questo pomeriggio potrebbe procedere con l’assegnazione. Tempi accelerati, spiegano da Palazzo Frizzoni, per poter partire a strettissimo giro e dare un po’ di ossigeno agli operatori e un po’ di svago ai cittadini, garantendo però sempre la sicurezza.

Intanto, a proposito di rivoluzioni estive, c’è fermento in Borgo Santa Caterina, dove l’amministrazione lancerà uno spazio per dehors fissi sfruttando la corsia preferenziale attualmente riservata alla Linea C (che sarà dirottata lungo via Suardi); in più, il giovedì e il venerdì sera (ore 19-14), il sabato (14-24) e la domenica (12-24) la circolazione sarà limitata ai soli residenti. Sul tema è costante in questi giorni il confronto tra i commercianti – in particolare attorno al tema delle modifiche ai parcheggi e degli spazi carico-scarico merci – e l’amministrazione comunale. Informalmente, gli operatori della via hanno buttato giù alcune proposte «alternative». Per esempio: no ai dehors fissi, sì a una chiusura serale della via dalle 19 alle 24 per tutta la settimana (e la domenica dalle 12 alle 24). Oppure ancora: alternare, sempre sulla corsia preferenziale, «tot» metri di dehors fissi a «tot» metri di parcheggi, bilanciando le necessità di tutti.