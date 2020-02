Bici speciale rubata e l’appello social Volontari supereroi ne portano una nuova

Dopo il furto della «Hugbike» e l’appello social in dono a Nicola la due ruote di un’associazione di Varese. La famiglia di Dalmine: quanto affetto in questi giorni, grazie a tutti.

L’appello ha fatto letteralmente il giro della provincia nelle scorse settimane, tanto che i cellulari di mamma Valeria e papà Massimo non hanno smesso un attimo di squillare per le tante proposte di aiuto. E sabato 1 febbraio è arrivato anche il lieto fine. A consegnare a Nicola la sua nuova bicicletta è arrivata da Varese niente meno che una squadra di supereroi della Marvel. Cos’era successo? Venerdì 17 gennaio scorso degli sconosciuti hanno rubato una bicicletta dal garage di un condominio nel centro della città di Dalmine. Evento che capita troppo spesso, purtroppo, ed è sempre molto spiacevole, ma in questo caso lo è stato molto di più, perché quella non era una bici qualunque e non apparteneva a una persona qualunque.