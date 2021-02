Bimba sopravvissuta alla tragedia I soccorritori: «Non trovavamo le parole»

«Dov’è la mia mamma?». E cosa si risponde alla domanda di una bambina che ha appena visto scivolare tra ghiaccio, rocce e alberi la mamma e il papà? Nulla, forse è lecito dire qualche innocente bugia, o provare a distrarla per portarla via il prima possibile da quel posto, cercando di trattenere le lacrime, per non farla spaventare. È quanto hanno cercato di fare anche i soccorritori domenica pomeriggio, lungo il sentiero che collega il colle Vareno al passo della Presolana , mentre aiutavano la figlia di Valeria Coletta e Fabrizio Martino Marchi, la coppia di milanesi morta dopo essere scivolata sul ghiaccio e aver fatto un volo di 400 metri, e i due amici con cui stavano trascorrendo una giornata in montagna.

I tecnici del Soccorso alpino, i vigili del fuoco, i volontari della Presolana, raccontano che un intervento così se lo ricorderanno per sempre. «Abbiamo raggiunto la bambina e la coppia di amici nel punto esatto da cui Valeria e Fabrizio erano caduti – ricorda Gianluca Dovina, volontario del Soccorso alpino della V delegazione della Valle Camonica – eravamo in tre tecnici: io e due volontari della stazione di Clusone. Loro si sono calati nel dirupo per raggiungere i genitori, mentre io sono rimasto vicino alla bambina e ai due amici. È stato pesante, neppure i due adulti si rendevano conto della gravità di quanto accaduto. Io avevo il compito di portarli via da lì, ma non volevano allontanarsi: la bambina mi diceva che voleva aspettare la sua mamma e il suo papà». Pausa, la voce del volontario si incrina. «Piano piano, parlandole, le ho spiegato che la mamma e il papà non riuscivano a risalire, che li stavano portando in elicottero in ospedale. Ho anche chiesto supporto, perché vedevo che da solo non ce l’avrei fatta».