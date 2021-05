Bonate Sopra, guida senza patente e fugge all’alt: inseguito e arrestato

Guidava l’auto senza patente e, quando i carabinieri gli hanno intimato l’alt per un controllo, non si è fermato ed è fuggito. Inseguito dalla pattuglia per diversi chilometri, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale . In manette, bloccato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Bergamo, è finito un 50enne già noto ai militari per i diversi precedenti a suo carico. Il fatto è successo a Bonate Sopra, nel centro cittadino, martedì 18 maggio.