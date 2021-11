Borghi storici, oltre 12 milioni per 16 Comuni della Bergamasca - Ecco quali sono

Sono ben 16 i Comuni della provincia di Bergamo, per oltre 12 milioni e 200 mila euro, attualmente finanziati, nell’ambito del bando regionale rivolto agli enti locali per la valorizzazione del territorio e dei borghi storici. In tutta la Lombardia saranno 83 i Comuni finanziati, per un totale di 60 milioni di euro.

«Regione Lombardia sostiene la valorizzazione dei territori – dice Lara Magoni, assessore regionale al Turismo, Marketing Territoriale e Moda -. I borghi storici rappresentano un patrimonio storico, artistico e culturale prezioso della nostra regione, fondamentali per il rilancio turistico delle nostre realtà. La provincia di Bergamo, in tal senso, è un vero e proprio scrigno di luoghi da visitare: le risorse regionali permetteranno, attraverso interventi mirati, di rilanciare il turismo e l’economia locale».