Cade in bici: muore 83enne di Calolziocorte. Forse urtato da un altro mezzo: indagini in corso

Un ex commerciante e rappresentante di Confcommercio Lecco, Giuseppe Figini, 83 anni, di Calolziocorte (Lecco), è morto nella mattinata di giovedì 13 ottobre mentre percorreva in bicicletta la strada che collega i rioni Chiuso e Maggianico di Lecco, di fatto la Lecco-Bergamo. Non sono ancora chiare le ragioni del decesso e il dubbio è che un mezzo in transito possa aver urtato l’anziano, senza però fermarsi .