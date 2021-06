Caldo, si supereranno i 40 gradi. Domenica a Nord temporali, attenzione ai long Covid

Da sabato 19 giugno inizia a salire la temperatura con 37-38 gradi in Emilia e in Toscana. Poi domenica 38-39 gradi a Bologna, Macerata, zone interne toscane, in Calabria, in Puglia. Ma il peggio deve ancora arrivare. Per martedì 22 giugno la previsione del iLMeteo.it è di oltre 42 gradi nella zona tra Foggia e Bari. Ad essere colpito la prossima settimana soprattutto il sud Dopo la Puglia anche Basilicata, Calabria e Sicilia. Qui localmente si raggiungeranno i 40 gradi nell’Agrigentino. Al Nord domenica, temporali e grandinate sull’alto Piemonte e Lombardia porteranno un po’ di refrigerio.

Intanto arrivano i primi bollini nel bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute. Domenica 20 giugno sono 10 le città con bollino arancione, (condizioni meteo con rischi per la salute) e rosso (ondata di calore ed emergenza), per Brescia.