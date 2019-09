Carona, fumata nera per le seggiovie Nessuna offerta da privati al Comune

Scaduto l’avviso per manifestare interesse alla «Newco», con un capitale pubblico al massimo del 20%, pubblicato a inizio agosto. Il sindaco: «Chiederemo alla Curatela fallimentare di prendere in affitto gli impianti di risalita per garantire la stagione».

Non è arrivata alcuna offerta da privati – alla scadenza di sabato scorso – per costituire insieme al Comune di Carona una società mista con l’obiettivo di acquistare all’asta le seggiovie della Brembo Super Ski (Alpe Soliva, Valgussera e Conca Nevosa). L’avviso per manifestare interesse alla «Newco», con un capitale pubblico al massimo del 20%, era stato pubblicato a inizio agosto. Come annunciato in Consiglio comunale l’intenzione è di tentare l’acquisizione degli impianti di risalita in Val Carisole (parte del comprensorio con Foppolo) –proprietà del Fallimento Brembo Super Ski – insieme a un soggetto privato, individuato, finora in via formale, in un imprenditore veneto (rappresentato dal fiduciario, il commercialista Antonello Di Iorio).