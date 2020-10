Cattedrale vegetale senza i «ponteggi» Ma la crescita è salva. Ora un museo

Due anni fa - era fine ottobre 2018 - il vento soffiato a 200 all’ora distrusse buona parte delle impalcature-guida. Sembrava la parola fine per la Cattedrale vegetale, l’opera di land art iniziata nel 2010 a Oltre il Colle. Delle 42 colonne di legno che dovevano indirizzare la crescita dei faggi, ne sono rimaste cinque. Le gabbie di una volta non ci sono più, abbattute da quel nubifragio del 2018 oppure abbattute perché ormai marce. Ma quello era di fatto il loro destino. Lasciare poi agli alberi la loro crescita.

Così è stato. La Cattedrale vegetale, visitata ogni anno da migliaia di persone, continua nella sua crescita. «Le cinque colonne rimaste - spiega il vicesindaco di Oltre il Colle Pierangelo Manenti - sono state ancorate a terra con cavi di acciaio. Serviranno per far vedere come era all’inizio la Cattedrale. Le piante, ci sono ormai tutte, ne mancano due o tre, ma saranno posizionate. In questi mesi è stata fondamentale la cura prestata da un nostro volontario, Pierangelo Palazzi, che si sta occupando della crescita della Cattedrale».