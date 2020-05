C’è anche una coppia divisa da due mesi Val Seriana, la vita ricomincia dalla ciclabile

Tutti in movimento, dalla coppia che non si vedeva da due mesi al nonno che aspetta i nipotini al parco. Folla sulle due ruote, ma con mascherina e a distanza.

Ha vinto lo sport individuale nel rispetto delle regole sulla pista ciclopedonale della Valle Seriana, trafficata come non mai in una giornata settimanale. Da Alzano a Nembro, e poi più su fino ad Albino e a Cene, sia nella mattinata che nel pomeriggio sono stati centinaia i ciclisti e runner, più o meno giovani, per l’«invasione» della pista ciclopedonale riaperta. Qualche assembramento c’ è stato, soprattutto nelle zone del Ponte Vecchio di Albino, mentre nelle prossime giornate saranno potenziati i controlli sul territorio per garantire il rispetto delle regole da parte della polizia locale di Albino: nessuna infrazione segnalata dall’ Unione Insieme sul Serio, con 6 pattuglie impegnate tra pista e sentieri e oltre 500 telefonate alla centrale operativa.

Storie di amori ritrovati, voglia di scappare dalla città, passioni che nascono e che non tramontano mai hanno fatto da contorno alla ritrovata attività sportiva individuale in questa Fase 2.