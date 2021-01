Colpito alla testa nel giardino di casa Delitto di Dalmine, al vaglio le telecamere

L’appartamento messo a soqquadro lascia pensare all’ipotesi del furto degenerato quando il padrone di casa ha sorpreso il o i ladri. Ma gli inquirenti sono molto cauti e, come si dice in gergo, non viene esclusa alcuna pista nell’indagine sull’omicidio di Franco Colleoni, 68 anni, ristoratore di Dalmine e volto noto della politica bergamasca per essere stato, alla fine degli Anni Novanta, assessore provinciale e, fino al 2005, segretario provinciale dell’allora Lega Nord. E che proprio per la sua appartenenza politica aveva deciso di chiamare «Il Carroccio» il ristorante aperto più di vent’anni fa a pianterreno della grande casa in località Brembo, un’ex cascina ristrutturata, dove abitava e nel cui giardino ieri mattina è stato ammazzato. Un delitto brutale: «Raramente ho visto infierire così tanto su una persona», sussurrava un investigatore. Già, perché chi ha colpito Colleoni lo ha fatto con ferocia, infierendo su testa e viso con un oggetto contundente.