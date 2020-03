Coronavirus, tra le vittime il dottor Cilesi La sua una vita contro l’Alzheimer

Tra le vittime bergamasche del coronavirus c’è anche il dottor Ivo Cilesi, pedagogista, psicopedagogista, musicoterapeuta, specializzato in musicoterapia clinica al Royal Hospital di Londra e ideatore del «treno terapeutico» e della «terapia della bambola» («Doll Therapy») per i pazienti in cura al Centro Alzheimer del Ferb di Gazzaniga.

Aveva 61 anni e viveva da una ventina a Cene. Originario di Genova, dove vivono la sorella Laura e il cognato Andrea, da due anni trascorreva buona parte del tempo a Salsomaggiore, dove vive la compagna e collaboratrice Giovanna Lucchelli.

È morto nella notte tra domenica a lunedì 2 marzo all’ospedale Maggiore di Parma, dov’era stato trasferito venerdì pomeriggio dopo un primo ricovero all’ospedale di Fidenza, dov’era stato sottoposto al tampone del coronavirus, risultando positivo. «È successo tutto così rapidamente che mi sembra ancora surreale – spiega la compagna, che è in quarantena senza problemi di salute –: non potremo effettuare il funerale. Il suo corpo sarà cremato e la cerimonia verrà rimandata a quando la situazione si sarà tranquillizzata. Dove ha preso il coronavirus? Bel mistero. Ma va considerato che per lavoro girava almeno in tre ospedali».