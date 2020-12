«Covid, 27 mila dosi di vaccino per gli operatori sanitari e le Rsa»

La Lombardia è pronta: l’avvio del 2021 porta con sé l’avvio della più grande vaccinazione di massa mai realizzata, per combattere un bellico che ha già causato in tutta Italia oltre 60 mila morti, il Sars-Cov2. I primi vaccini, prodotti dalla Pfizer, arriveranno in Lombardia con l’anno nuovo: parola di Giacomo Lucchini, il responsabile operativo regionale del maxipiano che scatterà per la campagna di protezione dal virus, scelto dalla Regione come diretto interlocutore del commissario Domenico Arcuri, che coordina la campagna a livello nazionale.

«Sì, entro la metà di gennaio arriveranno le prime dosi, e saranno somministrate a quelle categorie che devono essere protette per prime, il personale sanitario e gli ospiti delle Rsa e quanti in queste residenza sanitarie per anziani lavorano. A livello regionale abbiamo quasi ultimato la ricognizione sulle dosi necessarie in questa prima fase, in Lombardia ne serviranno per circa 250 mila persone, e per la Bergamasca si calcolano 15 mila dosi per altrettanti medici, infermieri e operatori sanitari, 6.200 per altrettanti operatori delle Rsa e ancora altre 6.000 per altrettanti ospiti delle case di riposo. In totale 27, 2 mila soggetti da vaccinare in prima battuta».