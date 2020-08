«Covid, la guerra non è vinta Non si deve mollare adesso»

I numeri non sono quelli di marzo. Nemmeno si avvicinano. Ma quella curva che sale – sale, costantemente – preoccupa. E, se possibile, irrita pure: irrita se la si guarda con gli occhi ancora appannati da quelle immagini che arrivano dritte dritte dalle spiagge (mica solo quelle) piene come un uovo, da quei capannelli di persone ridanciane «che tanto il Covid se n’è andato», oppure dai luoghi patinati della movida. Irrinunciabile, pure dopo (dopo?) un’epidemia. C’è chi, queste immagini, fatica a guardarle. «Troppo facile, per qualcuno, dimenticare». Per Elena Alberti, 43 anni, di Pedrengo, è impossibile. Elena da otto anni lavora come infermiera al Pronto soccorso dell’ospedale Bolognini di Seriate. E vedere l’allerta che cala, in tutta Italia, la fa piombare in un senso di sconforto assoluto.