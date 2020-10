Covid, pronti a riaprire le terapie intensive «La guardia resti alta anche a Bergamo»

La soglia d’impatto psicologico dei 2.000 contagi al giorno in Italia è stata superata, per 48 ore di seguito. Numeri così non si vedevano dal clou della pandemia: la preoccupazione cresce, con il timore che le Terapie intensive si riempiano di nuovo di malati, e che gli ospedali si ritrovino intasati di ricoverati per Covid . Bergamo è davvero pronta a «reggere» l’ondata autunnale di contagi da Sars-Cov-2? La risposta di Luca Lorini, direttore del Dipartimento di Emergenza urgenza e area critica dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo è sì, con una novità: l’ospedale torna a essere «hub» per la Terapia intensiva (a luglio era stata dichiarata Covid free), dopo che da agosto non era più individuata come centro di riferimento in Lombardia per i casi più gravi.

«Il sistema posti letto è già pronto, qualunque cosa succeda nelle prossime settimane. E a distanza di 6 mesi possiamo dire che abbiamo retto bene anche nell’ondata clou della pandemia – sottolinea Lorini – . Oggi non siamo certo nelle condizioni di marzo- aprile, e comunque la crescita dei contagi di questo periodo non ci ha colti di sorpresa, ce lo aspettavamo: ho sempre detto che per definire spenta la pandemia bisognava avere 40 giorni consecutivi con 0 contagi e questo traguardo non è mai stato raggiunto . Ora è necessario stare in guardia e attrezzarsi: alla luce di una lenta tendenza a crescere, anche se in una situazione che, va ribadito, non è paragonabile a quella di 6 mesi fa, nelle prossime ore saranno individuati altri ospedali come hub per le Terapie intensive e sappiamo che Bergamo sarà il sesto hub della Lombardia, oltre ai 5 già attivi». Gli eventuali futuri casi di malati bergamaschi che necessiteranno di cure intensive non verranno più inviati ai Civili di Brescia, come accadeva fino a pochi giorni fa, ma al Papa Giovanni di Bergamo.