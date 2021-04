Covid, stabili i contagi nei paesi bergamaschi: sono circoscritti a gruppi familiari. In provincia 102 casi ogni 100 mila abitanti

A Castro, Corna Imagna e Costa di Mezzate le incidenze maggiori, ma in tutto poche decine di persone. Bolgare ha 65 positivi, ma non è variante indiana. A livello provinciale 102 contagiati ogni centomila abitanti.

Bisognerà aspettare almeno un’altra settimana abbondante per capire se le aperture consentite dalla zona gialla porteranno ad un aumento dei contagi su scala provinciale. I dati che fornisce Ats Bergamo settimanalmente restituiscono, per ora, un quadro di forte stabilità : fra il 21 e il 27 aprile si sono registrati 1.172 nuovi casi di Covid-19, contro i 1.181 della settimana precedente (14-20 aprile) e i 1.148 accertati fra il 7 e il 13 aprile. Significa che la variazione dei contagi delle ultime due settimane è negativa – si scende infatti, complessivamente, di nove casi fra città e provincia, pari all’1% – in un quadro contraddistinto, dalla seconda settimana di aprile in avanti, da oscillazioni della curva quasi impercettibili. Un quadro che gli stessi epidemiologi bergamaschi definiscono di sostanziale «stabilità».