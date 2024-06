Croazia-Italia, all’intervallo è 0-0

È il giorno di Croazia-Italia, sfida decisiva della fase a gironi di Euro 2024. Agli azzurri basta un pareggio per qualificarsi come secondi e trovare la Svizzera agli ottavi di finale, ma persino una sconfitta potrebbe essere sufficiente per rientrare tra le quattro migliori terze. All’intervallo il risultato è ancora sullo 0-0: partita equilibrata con poche occasioni nette, da una parte e dall’altra. La nazionale ci ha provato con Retegui (colpo di testa di poco a lato) e Pellegrini, un tiro dal limite dell’area bloccato da Livakovic, ma soprattutto con Bastoni, che di testa ha sfiorato il suo secondo gol nel torneo.

Spalletti rivoluziona il suo undici, sperando di vedere qualcosa di diverso rispetto alla brutta sconfitta contro la Spagna. Dopo due partite da titolare, Scamacca partirà dalla panchina. Al suo posto, in avanti, c’è Retegui del Genoa. Dimarco viene spostato in avanti, al posto di Chiesa, mentre sulla destra c’è Raspadori al posto di Frattesi. Come terzino sinistro, quindi, ecco Darmian. Nella Croazia, prima da titolare nel torneo per l’atalantino Mario Pasalic.