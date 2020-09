Cts, i verbali: zona rossa chiesta il 3 marzo Ma sette giorni prima: «Non necessaria»

È il 26 febbraio, un mercoledì. La domenica prima il Pronto soccorso dell’ospedale Pesenti-Fenaroli di Alzano Lombardo viene chiuso e riaperto nel giro di poche ore e la Bergamasca fa la conoscenza con quello che fino a qualche giorno prima sembrava una sindrome cinese: il coronavirus. Lunedì 24, la prima vittima. Il Cts, Comitato tecnico scientifico, sigla che diventerà tristemente familiare nelle settimane a venire, discute sull’opportunità «di delimitare ai fini della quarantena ulteriori aree della Lombardia in aggiunta ai 10 Comuni identificati il 21 febbraio». Quelli intorno a Codogno. Siamo alla riunione numero 9 e c’è anche il ministro della Salute, Roberto Speranza. Codogno è stato oggetto della numero 7, il 21 febbraio: la situazione è tutta in divenire e il «caso 0 a livello Paese» viene definito «un focolaio contenuto», sufficiente però «ad adottare misure» come la «limitazione della mobilità delle persone».