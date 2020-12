Da domenica sera altra neve Fino a 20 centimetri anche in pianura

Il sole che splenderà domenica mattina sulla nostra provincia lascerà il posto alle nubi durante le ore pomeridiane. Sono i primi chiari segnali di un cambio repentino delle condizioni atmosferiche in atto, destinate a peggiorare velocemente nel corso della serata di domenica 27 dicembre. Siamo di fronte alla seconda parentesi di maltempo di dicembre che, per quanto veloce, sembra destinata a lasciare il segno, soprattutto in termini di accumuli nevosi anche in pianura. Dando una lettura approfondita alle carte meteorologiche, infatti, emerge una possente saccatura colma di aria molto fredda (fonte www.meteoam.it), che transiterà da Nord Ovest investendo il territorio orobico nella prossima notte e durante la mattinata di domani, per poi esaurirsi lentamente nel pomeriggio.

La massa d’aria in arrivo trae origine a latitudini settentrionali, comprese tra la Norvegia e l’Islanda; si tratta, pertanto, di aria polare marittima capace, col suo notevole spessore verticale, di scavalcare agevolmente la catena alpina, giungendo sulla pianura padana grazie anche alla spinta di un profondo minimo al suolo, posizionato tra Gran Bretagna e Francia. Sono le condizioni ideali per l’arrivo della neve anche in pianura, quanto meno nella prima fase, cioè la prossima notte; il grosso delle precipitazioni è atteso proprio nelle prossime ore notturne e per le prime di domattina. In tema di quantitativi medi previsti, non resta che affidarci a quanto esprimono i modelli meteo che simulano il comportamento dell’atmosfera, che indicano in 15/20 centimetri di neve in pianura, circa 30 sulle Prealpi; prendiamo il dato con le dovute cautele, perché quando si tratta di neve sono troppi i fattori che concorrono alla resa al suolo.