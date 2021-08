Da oggi calo termico con possibili temporali. Per il fine settimana torna di nuovo il caldo.

Sarà però soltanto un fuoco di paglia: infatti l’estate è pronta a tornare in grande stile. Dal 16 agosto il flusso instabile e più fresco nordatlantico scenderà di latitudine quel tanto per far indietreggiare l’anticiclone Lucifero. L’aria fresca in quota che giungerà sull’Italia sarà la responsabile della formazione di numerosi temporali - forti e con grandinate - che dalle Alpi di Lombardia e Triveneto si estenderanno verso sera ai settori prealpini e più occasionalmente su quelli pianeggianti.

Da martedì l’instabilità atmosferica raggiungerà pure la fascia adriatica centrale, quindi gli Appennini. Con l’ingresso del Maestrale le temperature cominceranno a diminuire fino 10-12°C, ritornando quindi nella media del periodo dapprima al Nord e poi anche al Centro-Sud.