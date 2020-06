Da Torino a Nembro in bicicletta Calabresi: «Tornato per don Matteo»

Il giornalista Mario Calabresi è ritornato a Nembro per salutare il curato don Matteo Cella e rendere omaggio al paese colpito duramente dal coronavirus.

Ha mantenuto la promessa e nel pomeriggio di mercoledì 10 giugno il giornalista Mario Calabresi è arrivato a bordo della sua bicicletta a Nembro, per salutate il curato don Matteo Cella e il sindaco. Calabresi infatti aveva assicurato al giovane curato nembrese che avrebbe trovato il tempo per incontrare ancora una volta quel sacerdote che si è preso cura del paese più colpito dal virus. Un paese diventato simbolo dell’epidemia, come Amatrice lo è stata del terremoto.