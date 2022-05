Dalle ostetriche dell’Asst Bergamo Est un regalo a tutte le neo-mamme

Un bulbo da piantare in un vaso o in giardino, da innaffiare e coccolare fino a scoprire quale fiore contiene. Simbolo della vita che nasce e della sorpresa di ogni genitore alla vista di un figlio che viene al mondo, nella loro giornata, domani 5 maggio, saranno le ostetriche dell’Asst Bergamo Est a fare un regalo a tutte le neo-mamme (e a quelle che lo diventeranno presto) ricoverate nei reparti di ostetricia e ginecologia, e alle donne che accederanno nei nove consultori dell’azienda. Un gesto per dare visibilità al ruolo dell’ostetrica, figura di fondamentale importanza, al pari di qualsiasi altro professionista medico e infermieristico, nel cosiddetto «percorso nascita», l’anno e mezzo a cavallo tra l’inizio della gravidanza e i primi nove mesi del neonato.