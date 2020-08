Don Andrea, don Luca e don Michael Oggi la prima Messa nelle loro comunità

Dopo la celebrazione di ordinazione in Cattedrale con il vescovo Francesco Beschi sabato 29 agosto i tre sacerdoti novelli hanno raggiunto le loro parrocchie. Don Andrea Borgonzoni è stato accolto al monastero di San Benedetto e si è poi recato nella basilica di Sant’Alessandro in Colonna per la recita dei Vespri e la benedizione eucaristica . Ha quindi ricevuto il saluto della sua comunità nel cortile della Domus. Nella mattinata di domenica 30 agosto la sua prima Messa celebrata in basilica, quindi il pranzo in oratorio, la Messa celebrata anche alle 18,30 e alle 20, 45 la recita dei Vespri in oratorio.

Anche la parrocchia di Almenno San Bartolomeo partecipa con la preghiera all’ordinazione di don Andrea che lì ha prestato servizio per qualche anno, ma la grande festa è per don Luca Sana, nativo della parrocchia. Bisogna risalire a quarant’anni fa quando ad Almenno San Bartolomeo si celebrava la prima Messa di un frate cappuccino e a 55 anni fa per ritrovare l’ordinazione di un sacerdote diocesano. Le parrocchie di Almenno e Albenza hanno pubblicato un numero speciale del notiziario dedicato alle ordinazioni sacerdotali. Tra le pagine il saluto e l’augurio del parroco e del sindaco, poi i ricordi del fratello, dei coscritti e della comunità del Seminario. Per lui anche l’affetto dalle persone che lo hanno conosciuto nei luoghi in cui, durante gli anni di studi in Seminario, ha prestato servizio. Don Luca celebra la sua prima Messa domenica mattina nella parrocchiale di San Bartolomeo alle 10,30. Alle 20 la recita dei Vespri e la benedizione eucaristica.