Dopo il Monopoly Bergamo arriva la tombola made in Seriate

Dopo il Monopoly Bergamo, la tombola di Seriate. Ecco «Tombolando a Seriate»: non la solita tombola, ma una speciale edizione pensata per la città e i seriatesi. Nata da un’idea del Gruppo di mediazione didattica, con il patrocinio dell’assessorato alla Cultura, al posto dei numeri ha immagini di luoghi, spazi e monumenti della città. È una tombola speciale, da usare in famiglia e a scuola, per giocare, divertirsi, stare insieme e imparare. «Ho accolto con entusiasmo l’idea della tombola di Seriate: è un gioco istruttivo per momenti felici e divertenti da trascorrere in famiglia. È un dono che ci fa sentire vicini a nonni e persone anziane che vivono in Rsa e che quest’anno non possiamo vedere. Ma è anche uno strumento utile per scoprire luoghi e monumenti di Seriate – dichiara l’assessore alla Cultura e alla pubblica istruzione Ester Pedrini –. Ogni indovinello diventa occasione per insegnare la storia del territorio».