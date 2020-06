«Dopo il virus saremo migliori?» Le domande dei giovani di Nembro

Nasce il «Festival delle Rinascite possibili»: un mese di incontri in piazza Libertà, luogo simbolo dell’epidemia. Esperti a confronto su scienza, scuola, fragilità e cultura. Apre il giornalista Mario Calabresi

Come saremo dopo il Covid? La pandemia ci renderà migliori? Domande a cui i giovani di Nembro tentano di dare risposta indagando quanto accaduto in modo non banale attraverso «Migliori di così, Festival delle Rinascite possibili».

«Protagonisti sono proprio i giovani» spiega don Matteo Cella, curato dell’oratorio che con l’Amministrazione comunale, insieme alla Biblioteca Centro Cultura, alla Cooperativa sociale Gherim, la redazione de Il Nembro Giovane, l’Ipssar Sonzogni, propone un percorso di otto incontri in cinque mercoledì e tre venerdì tra il 24 giugno e il 22 luglio.