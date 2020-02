Doppio raid vandalico ad Alzano Indagini con le telecamere

Due raid vandalici sono stati messi a segno nella notte tra sabato 8 e domenica 9 febbraio. A Nembro è stata presa di mira la zona dell’Oasi Saletti: in particolare il capanno per osservare l’avifauna della zona. «Una signora che passava in zona ha notato del fuoco su un angolo del capanno e tre ragazzi che scappavano - spiega Gianni Comotti, assessore alla Valorizzazione del territorio nembrese –. Sono arrivati i carabinieri di Alzano che hanno allertato i Vigili del fuoco: l’incendio è stato appiccato in un angolo utilizzando i libri didattici presi da uno scaffale a disposizione dei visitatori. Come Gruppo naturalistico Oasi Saletti ospitiamo sempre tante scolaresche nel capanno. Purtroppo non è la prima volta che abbiamo queste sorprese».