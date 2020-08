Effetto vacanzieri, salgono i contagi Per i test in campo anche Humanitas

Un balzo verso l’alto, seppur con numeri assoluti contenuti. Ieri in provincia di Bergamo si sono registrati 13 nuovi positivi al virus: è l’incremento più consistente dal 6 agosto (quel giorno i nuovi furono 22, colpi di coda delle campagne sierologiche), mentre la media quotidiana degli ultimi undici giorni si attestava a 5 nuovi contagi. In Lombardia, dove ieri si sono registrati in totale 50 positivi (erano stati 43 lunedì, ma con meno tamponi) e nessun decesso, solo Milano ha avuto più infetti (15).

I tamponi dei vacanzieri