Era in vacanza a Formentera La vicesindaca (infermiera) salva turista

Era sul balcone, pronta e già in bikini per andarsene in spiaggia. A Formentera, l’isola delle Baleari che la vicesindaca di Paratico – provincia di Brescia, ma diocesi di Bergamo – ha scelto per qualche giorno di vacanza, con la zia Dalida.

Ma in spiaggia, martedì, Silvia Marzoli, 33 anni, non c’è andata. Mentre era affacciata sul balcone del suo appartamento di Es Pujols, la vicesindaca – con un passato da infermiera nella Terapia intensiva degli Spedali Civili di Brescia – ha assistito ad una scena che l’ha fatta precipitare in strada. Per fortuna . Una passante, con ogni probabilità una turista sulla cinquantina, esce da un supermercato, perde i sensi e cade a terra. Marzoli si fionda fuori di casa e inizia a praticarle il massaggio cardiaco. Lì, davanti al supermercato, in mezzo alla strada.