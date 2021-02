Errore sulle etichette, rischio macero per 1,5 milioni di mascherine: salvate

Un milione e mezzo di mascherine chirurgiche importate dalla Cina rischiavano di finire al macero per un banale errore. Il produttore cinese aveva infatti intestato l’etichetta delle confezioni a un cliente tedesco e non all’azienda di Gandino che le aveva ordinate per commercializzarle. Risultavano, insomma, carenti delle necessarie informazioni. E, spiegano dall’Ufficio Dogane di Bergamo, con sede a Levate, «in assenza delle previste informative da rendere ai consumatori - tra le quali, nome del produttore, lotto, tipologia di dispositivo etc - non possono ottenere il cosiddetto Nos, il nulla osta sanitario, che deve essere rilasciato dall’Ufficio di Sanità marittima, aerea e di frontiera del ministero della Salute (Usmaf) competente per territorio». Ci ha pensato lo stesso Ufficio Dogane ad avviare e garantire il processo di regolarizzazione della mascherine, una volta appurato che si trattava di un errore in buona fede e non di una pratica per aggirare dazi, tasse doganali e altro. Il valore della merce - mascherine triplo strato Tnt - al netto di costi di spedizione e tributi vari, non è elevatissimo: circa 35 mila euro.