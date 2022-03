Ets di Villa d’Almè, lo studio dei grandi progetti compie trent’anni

L’ultima, in ordine di tempo, è l’inaugurazione della Treviolo-Paladina, a due passi dalla sede di Villa D’Almè . Ma la storia di Ets – che questa sera celebra insieme ai dipendenti i 30 anni di attività – è fatta di progetti sparsi ovunque in Italia, dalle strade al trasporto pubblico locale, fino alla costruzione di ospedali. Dopo il «Papa Giovanni XXIII», che ha aperto allo studio di progettazione bergamasco la strada nel campo dell’edilizia in ambito sanitario, attualmente sono tre gli ospedali in fase di realizzazione progettati da Ets, a Udine, Amatrice e Taranto, quest’ultimo definito «Covid Ready», perché concepito per essere pronto in caso di nuove pandemie.