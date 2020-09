Ferisce due operai e scappa a piedi Ricercato il pirata della galleria San Rocco

I due uomini erano al lavoro in galleria ad Albino e sono stati urtati da una Mercedes. Non sono gravi. Indagano i carabinieri.

Stavano lavorando di notte all’interno della galleria San Rocco di Albino quando sono stati urtati da un’auto, il cui conducente si è poi dileguato a piedi ed è ora ricercato dai carabinieri. I feriti sono due tecnici, di 31 e 35 anni, residenti nella zona, soccorsi dal 118 e trasferiti all’ospedale Bolognini di Seriate. I carabinieri della tenenza di Seriate hanno quindi poi raggiunto il luogo dell’incidente, avvenuto attorno alle 2 della notte tra venerdì e sabato 12 settembre, e hanno avviato gli accertamenti a partire dall’auto con la quale i due operai sono stati investiti.

Si tratta di una Mercedes Classe A di colore bianco, che è stata abbandonata dal suo conducente poco dopo lo schianto contro il guardrail. I due tecnici si trovavano nella galleria San Rocco, lungo l’ex strada statale 671 che taglia fuori l’abitato di Albino, ed erano impegnati con alcuni interventi di manutenzione: si trovavano per questo a piedi . All’improvviso è sopraggiunta la Classe A che li ha investiti, salvo poi finire contro il guardrail. Il conducente, anziché fermarsi a prestare soccorso, ha aperto la portiera e si è allontanato a piedi, abbandonando l’auto. Forse per paura delle conseguenze dell’incidente, oppure perché sotto choc o, ancora, perché aveva qualcosa da nascondere. Immediato l’allarme al 118, che ha inviato nella galleria due ambulanze. I due feriti sono stati medicati e trasportati all’ospedale di Seriate. Da dove è poi però partita la segnalazione ai carabinieri, che hanno raggiunto la zona dell’incidente per ricostruire i fatti.