«Finalmente riapro il mio negozio dopo quattro mesi di ricovero per il Covid»

Ormai quei quattro, interminabili mesi sono alle spalle. Sonia è tornata a casa, a Capriate, e ha già ripreso il suo lavoro di parrucchiera, rialzando la saracinesca del negozio di Grignano. La memoria è assolutamente intatta: certo, si stanca più in fretta e la manualità va ancora migliorata: «Secondo i medici recupererò del tutto nel giro di un anno, ma io ho fretta: mi do qualche mese per tornare al 100%».

A fine febbraio i sintomi