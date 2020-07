Fiorano piange Marco Si è spento a soli 32 anni

Un giovane capace e generoso, che era riuscito a farsi apprezzare non soltanto nella comunità locale ma aveva portato all’estero con profitto le sue conoscenze nel settore dell’economia. Così viene ricordato Marco Anesa, 32 anni , morto martedì 30 giugno per una grave malattia.

Una perdita che tocca profondamente la comunità di Fiorano , della quale era originario, ma anche quanti in questi anni hanno avuto modo di conoscerlo e apprezzarlo per l’intelligenza e il carattere. Marco è deceduto nella sua abitazione nel quartiere Monterosso a Bergamo per il riacutizzarsi di un male che lo aveva colpito alcuni anni fa. Laureato in economia e commercio a pieni voti, Marco era espatriato in Lussemburgo , dove era stato chiamato per la sua preparazione professionale e lì lavorava e viveva con la moglie Alessandra, compagna di scuola del Liceo Mascheroni , che aveva sposato a Fiorano.